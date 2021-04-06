شكرا لقرائتكم خبر عن استادات توقع اتفاقية تعاون مع شركة ابتكار القابضة لتقديم خدمات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للمنشآت الرياضية، والتي تعتبر من كبرى الشركات العاملة في مجال التطوير الرياضي اتفاقية تعاون مع شركة ابتكار القابضة، لتقديم خدمات إلكترونية والتي تضم هيكل ملكيتها شركة ابتكار القابضة، وتوفير حلول وخدمات السداد إلكترونيا لكافة أعضاء ونادى سيتي كلاب في المحافظات، من خلال طرق الدفع الأتية: بى أو إس، المنصة الإلكترونية، تطبيق الهاتف المحمول، أجهزة الدفع الذاتي.

توقيع العقد كان بحضور سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للمنشآت الرياضية، ومحمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أيمن الدسوقي، الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي.

وصرح المهندس أيمن الدسوقي، الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي: "نحن سعداء بالعمل مع شركة استادات التي تتوسع في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، والتي ستزيد من تواجدنا وسنعمل على تقديم جميع خدماتنا لكافة الأعضاء إلكترونيا" .

ومن جانبه صرح سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، بأن الهدف الرئيسي للاتفاقية، هو إحياء فكرة النادي وجعله المكان الأفضل للعائلة، سنقوم بتقديم وتشغيل الخدمات إلكترونيا للتسهيل على الأعضاء ولإعطائهم قيمة مضافة في جميع محافظات مصر".

وتعد شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية "ابتكار" المالكة لشركتى بيي ومصاري وهم من أهم شركات قطاع المدفوعات الإلكترونية العاملة في السوق المصرية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يقدمان أكثر من ٨٠٠ خدمة مدفوعات عن طريق أكثر من ١١٠ آلاف نقطة بيع.

وتسهم الشركتان في تنفيذ ونشر مبادرات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.

من جانب آخر، أكد سيف الوزيري، أنه تحدد مواعيد افتتاح سلسلة نوادي سيتي كلوب، على النحو التالي:

افتتاح فرعي شبين الكوم، وأسوان يوم 15 إبريل الجاري.. وافتتاح جزئي لفرعي كفر الشيخ وبنها، في نفس اليوم، بينما افتتاح فرع طنطا، في الأول من مايو المقبل.