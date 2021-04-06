شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي طرابلس يعلن الاتفاق مع حسام حسن وتوقيع العقود الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ساسي بوعون، رئيس نادي أهلي طرابلس الليبي، أن النادي اتفق على استعارة حسام حسن من سموحة لمدة 6 أشهر، وأنهى كافة التفاصيل المتعلقة بعقدة الإعارة مع اللاعب وإدارة ناديه السكندري، موضحا أن توقيع العقود سيكون بالإسكندرية الأربعاء المقبل.

وأضاف بوعون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورتس2، أن الصفقة انتهت وسيكون توقيع العقود الأربعاء لمدة 6 أشهر وليس أربعة أشهر، موضحا أن قيمة الاستعارة ستكون أقل من مليون دولار التي أعلن عنها رئيس سموحة فرج عامر.

وتابع رئيس أهلي طرابلس الليبي، أن الأربعاء المقبل سيتم الكشف عن كافة البنود الخاصة بالتعاقد، موضحا أنه يُكِن كل تقدير لتسهيل إتمام الصفقة من جانب إدارة النادي السكندري.

كان محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قد أعلن أن صفقة انتقال حسام حسن لاعب الفريق إلى أهلي طرابلس الليبي على وشك الإتمام، مضيفًا أن تلك الصفقة لن تتعارض مع بيعه لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه.

كما صرح حسام حسن، مهاجم سموحة، بأن فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي ذكي، ويستطيع أن يدير الصفقة من الجانب التسويقي بشكل جيد، موضحًا أنه تحدث معه بشأن الزمالك في يناير الماضي، قائلا: "فرج عامر في الجانب التسويقي ذكي للغاية، وما أعلنه يضع ضغوطا عليّ حتى أواصل العمل بشكل إيجابي لأضع سموحة في المكانة التي يستحقها".