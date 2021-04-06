شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: كان يجب عودة باسم مرسى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك سابقا، أنه كان لا بد من عودة باسم مرسى، مهاجم مصر المقاصة، إلى الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم.

وقال الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أنه كانت توجد مفاوضات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل الانتقال الى مصر المقاصة وبمقابل مادى ضعيف ولكن لا أعرف سبب عدم أتمام الصفقة حتى الان .

ومن جانب أخر الزمالك حقق فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال باسم مرسي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتمنى مواصلة الأداء الجيد حتى يتمكن من العودة لصفوف المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أنه يؤدى تدريباته ويبذل قصارى جهده من أجل استعادة مستواه المعهود.

وكشف مهاجم مصر المقاصة حقيقة مفاوضات نادى بيراميدز مع إدارة ناديه للانضمام للفريق السماوي، موضحًا أنه يركز في الملعب ولم تصله عروض رسمية من بيراميدز مؤكدا أنه يسمع عن هذه الأنباء من وسائل الإعلام.