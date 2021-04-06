اتحاد السلة: كنا سنعاقب الزمالك لو كان رئيسه مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عبدالمطلب، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عدم وجود نية لإلغاء الدوري، مشيرا إلى أنه كان سيتم تطبيق نفس العقوبات على الزمالك لو كان رئيسه مرتضى منصور.

وقال عبدالمطلب، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "لا نية لإغاء دوري السلة، لكن لكن لدينا صعوبة في تحديد مواعيد المباريات".

وأضاف: "في حال تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر ستكون المباراة على أرض محايدة".

وتحدث عبدالمطلب عن أزمة إلغاء مباراة السلة بين الزمالك والأهلي قائلا: "لا مانع من حضور شيكابالا وحازم إمام يوسف أوباما، ولكن كان هناك آخرين حاضرين في المدرجات".

وواصل: "الأهلي تمسك بتطبيق اللائحة والزمالك رأى أنه من الصعب أن يطلب من شيكابالا وحازم وأوباما الخروج من الملعب".

وأكد: "لم أحضر قرار مجلس الإدارة أثناء توقيع العقوبات على الزمالك، ولكنني وافقت على العقوبات التي حددها الاتحاد، والعقوبات جاءت بالإجماع من جانب مجلس الإدارة خلال الاجتماع".

وأكد عبدالمطلب أنه لو حدثت أزمة مباراة الزمالك والأهلي في أي نادي في مصر كان سيتم تطبيق نفس العقوبة أيًا كان اسم النادي.

وشدد: "كان اتحاد السلة سيقرر تطبيق نفس العقوبات على الزمالك لو كان رئيسه هو مرتضى منصور أو غيره".

وأضاف: "لو نفس العقوبات كان سيتم اتخاذها من أجل مصلحة الأهلي أو الاتحاد كما ادعى البعض لقررنا اعتبار الزمالك منسحبًا".

وأتم نائب رئيس اتحاد السلة قائلا: "الاتحاد قرر بشكل رسمي أن الجماهير لن تحضر أي مباراة مقبلة في الدوري حتى في حالة تراضي الفرق".