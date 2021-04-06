الليلة.. السيتي يتربص بدورتموند.. وليفربول يتحدى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يصطدم الليلة مانشستر سيتي الإنجليزي ببوروسيا دورتموند الألماني، فيما سيواجه ريال مدريد الإسباني فريق ليفربول الإنجليزي في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

بعد خروجه صفر اليدين من دور الثمانية في المواسم الثلاثة الماضية ، يبدو مانشستر سيتي مرشحا لاجتياز هذا الدور في الموسم الحالي لاسيما مع الدفعة المعنوية الهائلة التي يحظى بها من مسيرته المتميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومني مانشستر سيتي بهزيمة واحدة فقط منذ ديسمبر الماضي ، ويتصدر الفريق جدول المسابقة بفارق 14 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد.

وقال فيرناندينيو لاعب خط وسط الفريق : "هناك أجواء ومشاعر جيدة في الفريق. نقدم مكستويات جيدة. الشهور القليلة الماضية كانت رائعة بالنسبة لنا. وبلا شك ، سيكون دور الثمانية مهما بشكل خاص لكل فرد بالفريق".

ويخوض دورتموند فعاليات دور الثمانية في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2017 ، ولكن عدم الاستقرار والثبات في مستوى الفريق على مدار الموسم الحالي أثار انتقادات حادة من هانز يواخيم فاتزكه المدير الإداري للنادي.

وقال فاتزكه بعد الهزيمة 1 / 2 أمام إنتراخت فرانكفورت أمس الأول السبت : "دافعت دائما عن الفريق. ولكنني لا أستطيع الاستمرار في هذا بعد الأداء الذي شاهدته في مباراة إنتراخت فرانكفورت".

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في تكرار للمواجهة التي جمعت بينهما عام 2018 عندما فاز الريال على الفريق الإنجليزي ليتوج بعدها باللقب.

وقال رودريجو مهاجم الريال : "في هذه المرحلة ، كل الفرق قوية ، وليفربول من أقوى هذه الفرق. ستكون مباراتان رائعتان بين الفريقين (ذهابا وإيابا) ".

ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال سيخوض هذه المواجهة بدون سيرخيو راموس قائد ومدافع الفريق بسبب الإصابة.