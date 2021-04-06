الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة معاقبة أيمن أشرف وصلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي أنه لا نية لتوقيع عقوبات على أيمن أشرف وصلاح محسن ثنائي الفريق.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لمصراوي، إنه ليس منطقيا توقيع عقوبة على أيمن أشرف لمجرد حضوره مباراة في القسم الثالث.

وأضاف: "أيمن أشرف ذهب لدعم زميل سابق أو أحد أقاربه أو حتى فريق ودون أن يشارك في المباراة، فما الداعي لتوقيع عقوبة مالية عليه؟".

وأوضح: "نفس الأمر ينطبق على صلاح محسن خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت أحد أهم سمات العصر".

وشدد أن صلاح محسن لم يتحدث عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في شأن يخص النادي أو فريق الكرة، مؤكد: "بالتالي لن نستطيع منع أي لاعب من ممارسة حياته في هذا الشأن طبقا للائحة الفريق".

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وصيفا للمجموعة الأولى وخلف سيمبا المتصدر دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.