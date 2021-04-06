نشرة الإثنين.. مصر تفوز ببطولة العالم للشباب للسلاح.. وبرشلونة يزيد الليجا اشتعالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 5 ابريل 2021.

برشلونة يزيد الليجا اشتعالا بانتصار قاتل على بلد الوليد

أبرزها كأس العرب للشباب.. الاتحاد العربي يُسند لمصر تنظيم 3 بطولات

جراحة ناجحة لأسامة جلال

الاتحاد يهزم المقاولون برباعية ويصل لوصافة الدوري

بالفيديو.. مرموش يسجل ويصنع في تفوق سانت باولي

ثنائي الزمالك يتصدر تشكيل جولة الأبطال

تتويج تاريخي.. مصر تفوز ببطولة العالم للشباب للسلاح

شيكابالا مُرشح لأفضل هدف في الجولة بدوري أبطال إفريقيا (فيديو)

فرجاني ساسي ينافس على جائزة الأفضل بجولة الأبطال

رسميا.. استقالة ميدو من منصبه في بيراميدز