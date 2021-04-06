رئيس الاتحاد يرد.. متي يعود عمار وسيسيه للأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن إدارتي الأهلي والزمالك لم تطلبا استعادة الثنائي عمار حمدي ورزاق سيسيه على التوالي، خلال الفترة الحالية.

وأشار مصيلحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعبين في يد إدارتي الأهلي والزمالك كونهما معاران إلى صفوف فريقه.

وقال مصيلحي: "الأهلي والزمالك لم يتحدثا معنا لاستعادة عمار حمدي أو رزاق سيسيه، اللاعبان مستمران معنا لنهاية الموسم على الأقل وبعدها سنرى ما سيحدث".

وأكمل: "استعارتنا لعمار مدتها سنتين ويحق للأهلي استعادته بعد نهاية الموسم الجاري، أما سيسيه فنهاية عقده معنا بنهاية الموسم الجاري، وفي النهاية القرار النهائي لإدارة الناديين في الصيف المقبل".

واختتم: "لا أعلم شيئًا عن عدم توثيق عقد رزاق سيسيه الجديد مع الزمالك، ما أعرفه أنه وقع عقد خمس سنوات مضى منهم أربع، ويتبقى له مع الفريق موسم واحد".