رئيس الاتحاد عن فرع الأهلي بالأسكندرية: هل سيفتتح في بورسعيد أو الإسماعيلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن فكرة افتتاح فرعًا للنادي الأهلي في مدينة الأسكندرية كان محزنًا له ولمجلس إدارته وجماهير فريقه.

وأشار مصيلحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن تفكير النادي الأهلي في افتتاح فرعًا بالأسكندرية سيكون له أثرًا سلبيًا على قوام فرق الناشئين لديه.

وقال مصيلحي: "فكرة فرع للنادي الأهلي في الأسكندرية تسببت في حزن كبير لمسؤولي الاتحاد وجماهيره، لا أظن أن القلعة الحمراء قد تفتح فرعًا لها في بورسعيد أو الإسماعيلية مثلًا".

وأكمل: "الأسكندرية ليست أقل من أي محافظة أخرى، والاتحاد ليس أقل من أي نادِ آخر، نحن زعيم الثغر والمحافظة ولذلك افتتاح فرع للأهلي بالأسكندرية تسبب في حزن لنا".

وأضاف: "هذا الفرع سيؤثر بالسلب على نادي الاتحاد، أي شخص سيرغب في أن يكون أبنه لاعبًا لكرة القدم سيتوجه إلى الأهلي وليس إلى فريقنا".

واختتم: "علاقتنا بالنادي الأهلي وإدارته ممتازة ومدتها أكثر من 100 عام ولكن الأمر كان محزن للغاية بالنسبة لنا".