رئيس أهلي طرابلس يُعلن موعد التوقيع مع حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ساسي بو عون رئيس نادي أهلي طرابلس، صفقة التعاقد مع مهاجم منتخب مصر وسموحة حسام حسن في طريقها للاعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وقال بو عون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" اتفقنا مع سموحة على التعاقد مع مهاجم الفريق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأضاف:"التوقيع مع حسام حسن مهاجم سموحة سيكون في الإسكندرية يوم الأربعاء والتعاقد سيكون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة".

وتابع:" الأمور المادية بشأن صفقة التعاقد مع حسام حسن ستحسم عند التوقيع و الصفقة قيمتها أقل من مليون دولار".

وقبل ساعات، أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن صفقة انتقال حسام حسن لاعب الفريق إلى أهلي طرابلس الليبي على وشك الإتمام، مضيفًا أن تلك الصفقة لن تتعارض مع بيعه لأحد الاندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه.

وسبق وأعلن عامر وصول عرضاً من أهلي طرابلس الليبي لضم حسام حسن لمدة 4 أشهر على سبيل الإعارة.