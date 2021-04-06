برشلونة يزيد الليجا اشتعالا بانتصار قاتل على بلد الوليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق برشلونة فوزا قاتلا على ضيفه بلد الوليد بهدف نظيف على ملعب "كامب نو" مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

ويدين برشلونة بالفضل في الفوز القاتل إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

برشلونة احتاج إلى أكثر من عمر الوقت الأصلي لاختراق دفاعات بلد الوليد وخلفهم الحارس جوردي ماسيب الذي تصدى لأكثر من تسديدة، حتى نجح الفريق الكتالوني في اقتناص النقاط الثلاث.

واضطر بلد الوليد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أوسكار بلانو في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة ليقلص الفارق إلى نقطة وحيدة مع أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 66 نقطة بعد خسارته أمام إشبيلية أمس الأحد، في الوقت الذي يتواجد فيه ريال مدريد في المرتبة الثالثة بـ63 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة ليظل في المركز الـ16 بجدول ترتيب الليجا.

وفي الجولة المقبلة سيحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم السبت في كلاسيكو مرتقب، فيما سيخرج أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينو ديست، كليمو لينجليه، أوسكار مينجيزا، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج، بيدري، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي، ليونيل ميسي.

ترتيب الدوري الإسباني:

1- أتلتيكو مدريد - 66 نقطة.

2- برشلونة - 65 نقطة.

3- ريال مدريد - 63 نقطة.

4- إشبيلية - 58 نقطة.