جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم «لينجارد يقود وست هام للمركز الرابع»

قاد الدولي الانجليزي «جيسي لينجارد» فريقه الجديد وست هام يونايتد للفوز على ولفرهامبتون في ختام مباريات اليوم بالجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي الممتاز بتسجيل هدف وصناعة آخر على ملعب المولينو.

وعزز جيسي لينجارد رصيد أهدافه لـ 6 بالاضافة لثلاث تمريرات حاسمة في 8 مباريات منذ إعارته من مانشستر يونايتد إلى وست هام يونايتد في منتصف هذا الموسم، ليؤكد استعادته لمستواه الذي كان عليه أثناء تواجده مع بول بوجبا في أكاديمية الشياطين الحمر عام 2011.

وتقدم فريق وست هام يونايتد في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم إلى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة عن تشيلسي الخامس، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام وليفربول.

وعمل المدير الفني للهامرز «ديفيد مويس» على استثمار سقوط ليستر سيتي –الثالث– في الخسارة أمام مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الأسبوع، من أجل تقليص فارق النقاط بينهما إلى 4 نقاط فقط قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

أما فريق المدرب نونو سانتو «ولفرهامبتون» فتابع مسيرته المُخيبة للآمال هذا الموسم، وتراجع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي إلى المركز الـ 14 برصيد 35 نقطة بسبب تعرضه لثلاث خسائر وتعادلين في آخر خمس مباريات، ليبقى دون أي فوز منذ فوزه بهدف دون رد على ليدز يونايتد يوم 19 فبراير الماضي.

ولا يزال صراع النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) قائمًا بين الرباعي «برايتون ونيوكاسل يونايتد وفولهام ووست بروميتش البيون» بعد تعرضهم لنتائج سلبية في هذه الجولة، لا سيما فولهام الذي سقط أمام أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت تألق النجم المصري “محمود تريزيجيه” الذي سجل هدفين قلب بهما تأخر الفيلانس بهدف إلى فوز بنتيجة 1/3 على ملعب فيلا بارك.

وصعد أستون فيلا إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 44 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

ويتصدر مانشستر سيتي المسابقة برصيد 74 نقطة بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وله مباراة مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم