نتيجة مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني «ديمبيلي يشعل الليجا»

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاثنين 5-4-2021، لحساب الجولة الـ29.

أشعل عثمان ديمبيلي الدوري الاسباني، بعدما قاد فريقه برشلونة لتحقيق انتصار في غاية الأهمية على بلد الوليد، بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وينتظره مباراة حاسمة يوم السبت المقبل أمام صاحب المركز الثالث برصيد 63 “ريال مدريد“.

بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى مهددًا بالدخول إلى دائرة الهبوط.

وانطلقت صافرة بداية مباراة برشلونة وبلد الوليد من الحكم الاسباني “خايمي لاتري سانتياغو”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وخيم الهدوء على بداية المباراة، حتى أرسل فريق بلد الوليد أول تهديد في الدقيقة التاسعة، بعدما قابل كودرو كرة عرضية برأسية ارتطمت بالعارضة الأفقية.

وجاء رد برشلونة سريعًا، فعند الدقيقة (11)، كاد يفتتح المدافع أوسكار مينجويزا التسجيل برأسية لولا تألق الحارس جوسيب ماسيب.

وما بين الدقيقة (11)، وحتى فرصة ميسي الخطيرة في الدقيقة (41)، والتي أبعدها المدافع ببراعة، هجمات لم ترتقي لتشكل خطورة على كلا المرميين.

ودخل برشلونة الشوط الثاني بقوة، ولجأ إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء، حيث أرسل كليمنت لينجليت تصويبة في الدقيقة (55)، تصدى لها ماسيب على مرتين.

كما حاول بلد الوليد تهديد برشلونة بسلاح التسديد من خارج المنطقة، ولكن تصويبة أولازا الصاروخية، سكنت الشباك الخارجية لمرمى تير شتيجن في الدقيقة (57).

وصنع عثمان ديمبيلي فرصة خطيرة لصالح برشلونة في الدقيقة (58)، حيث أقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها ماسيب لترتد إلى جريزمان الذي ضربها برأسه بجانب القائم الأيمن.

ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء لصالح فريق بلد الوليد في الدقيقة (61)، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب لمسة يد على جوردي ألبا.

وتلقى فريق بلد الوليد صدمة أكبر في الدقيقة (79)، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أوسكار بلانو بعد تدخله العنيف ضد ديمبلي.

وكاد لاعب برشلونة الشاب موريبا أن يقتنص هدف في الدقيقة (88)، بعدما قابل عرضية فرانشيسكو ترينكاو، برأسية اصطدمت بالشباك الخارجية.

وأحرز عثمان ديمبيلي هدف الانتصار الحاسم لفريق برشلونة في الدقيقة (90)، حيث قابل كرة عالية داخل منطقة الجزاء بتسديدة يسارية على الطائر سكنت شباك جوسيب ماسيب، لتنتهي المباراة بفوز البرسا على بلد الوليد بنتيجة (1-0).