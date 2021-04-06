حقق برشلونة فوز قاتل على بلد الوليد في ختام مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الاسباني، مساء اليوم الاثنين، ليصعد إلى المركز الثاني، ويصبح على بُعد نقطة يتيمة من أتلتيكو مدريد الأول.

وانتظر عشاق برشلونة حتى الدقيقة 90 للاحتفال بهدف الفوز الوحيد على بلد الوليد، بعدما تابع الفرنسي عثمان ديمبيلي تمريرة عرضية من فرينكي دي يونج فشل أراوخو في تحويلها بشكل صحيح داخل المرمى.

ورفع برشلونة رصيده لـ 65 نقطة، ليتفوق على ريال مدريد الثالث بفارق نقطتين قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة يوم 10 أبريل الجاري على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 30.

وكانت عودة برشلونة إلى مضمار المنافسة على لقب الدوري الاسباني هذا الموسم من ضرب الخيال بالنسبة لبعض النقاد الرياضيين، حيث كان النادي الكتالوني في المركز التاسع وعلى بُعد 12 نقطة من أتلتيكو مدريد الأول في الجولة 12، وكل فريق كان قد لعب وقتها 10 مباريات.

لكن كل شيء تغير في المنافسة بسبب حالة نزيف النقاط التي رافقت أتلتيكو مدريد منذ بداية عام 2021، واستمرت حتى بداية هذا الأسبوع حين سقط بهدف دون رد في لقاء القمة أمام إشبيلية، وهي النتيجة التي استغلها البرسا على أكمل وجه حين هزم بلد الوليد الليلة ليصعد في جدول ترتيب الدوري الاسباني إلى المركز الثاني.

أما فريق بلد الوليد صاحب المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة، فلم ينجح في استغلال سقوط إلتشي الـ 17 في فخ التعادل أمام ريال بيتيس لحساب الجولة ذاتها، ليبقى الفارق بينهما نقطة واحدة، أما هويسكا صاحب المركز الـ 18 فقد فاز على ليفانتي ليتقدم في صراع البقاء برصيد 24 ويصبح على بُعد نقطتين فقط من النجاة.

وفي صراع المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم المقبل، انتصر إشبيلية على أتلتيكو مدريد ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة بفارق 12 نقطة عن جاره ريال بيتيس الخامس.

وواصل فريق فياريال تعافيه من النتائج السلبية بالفوز الثالث على التوالي خلال هذه الجولة، عندما أسقط غرناطة بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده لـ 46 نقطة بالتساوي مع ريال بيتيس، ومتفوقًا على ريال سوسيداد السابع بفارق نقطة واحدة.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الفوز القاتل لـ برشلونة أمام بلد الوليد اليوم