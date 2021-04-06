شاهد فيديو هدف فوز برشلونة القاتل على بلد الوليد – عثمان ديمبيلي

شاهد فيديو هدف عثمان ديمبيلي في مباراة برشلونة وبلد الوليد، وجاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي استضافه ملعب كامب نو في ختام مباريات الجولة 29 من الدوري الاسباني.

وسُجل هدف المباراة الوحيد بعد عرضية جميلة أرسلها “فرينكي دي يونج” من الرواق الأيمن في الدقيقة 90، وجدت رأس المدافع البديل “آراوخو” الذي مهدها على القائم البعيد أمام عثمان ديمبيلي ليقابلها الأخير بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى في الزاوية الضيقة لحارس مرمى بلد الوليد.

ويُعد هذا الهدف الثاني على التوالي بالنسبة للاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي مع برشلونة في الدوري الاسباني، حيث سجل في فوز فريقه 6/1 على ملعب ريال سوسيداد في الجولة ال28.

ووصل عثمان ديمبيلي إلى هدفه الخامس في الدوري الاسباني هذا الموسم بعدما أنقذ برشلونة من التعادل السلبي أمام بلد الوليد مساء اليوم الاثنين، مع الإشارة إلى أنه سجل هدفين في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ومثلهما في كأس ملك اسبانيا.

وكان فريق بلد الوليد قد أكمل المباراة منقوص العدد بعد طرد لاعبه أوسكار بلانو في الدقيقة 79، الأمر الذي ساعد برشلونة على وضع الدفاع البنفسجي تحت ضغط ناري حتى الدقائق الأخيرة.

ورفع برشلونة رصيد نقاطه لـ 65 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطة يتيمة عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ومتفوقًا على ريال مدريد الثالث بفارق نقطتين قبل مواجهته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الكلاسيكو بعد 5 أيام.

شاهد فيديو هدف عثمان ديمبيلي في مباراة برشلونة وبلد الوليد

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