جدول مباريات برشلونة في شهر أبريل، كلاسيكو حاسم أمام ريال مدريد ونهائي الكأس

يدخل نادي برشلونة غمار شهر أبريل 2021، بخوض 6 مباريات حاسمة في البطولتين المتبقيتين له هذا الموسم بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، لعل أبرزها مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ومباراة نهائي كأس ملك اسبانيا ضد أثلتيك بلباو.

يستهل أصدقاء ليونيل ميسي شهر أبريل بمباراة تبدو سهلة على الورق أمام بلد الوليد، يوم 5 أبريل برسم مباريات الجولة 29 من الدوري الاسباني.

وسيحاول برشلونة استغلال النتائج السلبية التي تُطارد متصدر الليجا “أتلتيكو مدريد” منذ بداية العام الجديد، لتقليص فارق النقاط إلى نقطة واحدة والاستفادة من سقوط الأتلتي أمام إشبيلية في نفس الجولة.

كلاسيكو حاسم أمام ريال مدريد ونهائي الكأس

يدخل نادي برشلونة المعترك الحاسم في بطولتي الدوري الاسباني والكأس خلال هذا الشهر، ويرحل أولاً إلى مدريد ليحل ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد في كلاسيكو الارض المندرج ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الاسباني يوم 10 أبريل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

يبدأ برشلونة شهر أبريل وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 62 نقطة، جمعها من 28 مباراة.

وسيلعب فريق رونالد كومان مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 ضد أثلتيك بلباو على الملعب الأولمبي في إشبيلية يوم 17 أبريل، وهي البطولة التي يحمل فيها النادي الكتالوني الرقم القياسي كأكثر من حققها على الإطلاق.

وتأهل البلوجرانا للمباراة النهائية بعد ريمونتادا أمام اشبيلية، حين قلب تأخره في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، إلى فوز بثلاثة أهداف نظيفة في الإياب، بعد الاحتكام إلى الأشواط الإضافية.

يعود بعدها برشلونة للمنافسة على بطولة الدوري الإسباني، ويستقبل خيتافي يوم 21 أبريل، ضمن مباريات الجولة 31، قبل الرحيل نحو مدينة فالنسيا ليخوض مباراة صعبة على ملعب لا سيراميكا أمام مضيفه فياريال يوم 25 أبريل برسم الجولة 32.

جدول مباريات برشلونة في شهر أبريل

برشلونة ضد بلد الوليد – يوم 5 أبريل 2021 ( الدوري الإسباني الجولة 29 – كامب نو ).

ريال مدريد ضد برشلونة – يوم 10 أبريل 2021 ( الدوري الإسباني الجولة 30 – خارج الأرض ).

برشلونة ضد أثلتيك بيلباو – يوم 17 أبريل 2021 ( نهائي كأس ملك إسبانيا – ملعب محايد ).

برشلونة ضد خيتافي – يوم 21 أبريل 2021 ( الدوري الإسباني الجولة 31 – كامب نو ).

فياريال ضد برشلونة – يوم 25 أبريل 2021 ( الدوري الإسباني الجولة 32 – خارج الأرض ).

برشلونة ضد غرناطة – يوم 28 أبريل 2021 ( الدوري الاسباني الجولة 33 – كامب نو ).

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