هدف ديمبيلي القاتل يقرّب برشلونة من صدارة الليجا

المنامة - ياسر ابراهيم - لم يجد ليونيل ميسي ورفاقه الكثير من الحلول أمام فريق مهدد بالهبوط ليعود الشك بشأن قدرة كومان على تحقيق أهداف البلوغرانا. شاهد ملخص مباراة برشلونة وبلد الوليد.



منح هدف ديمبيلي القاتل برشلونة فوزاً ثميناً أمام ضيفه ريال بلد الوليد 1-0 يوم الإثنين في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وزجّ برشلونة بكافة نجومه طمعاً في الاستفادة من تعثر أتلتيكو مدريد المتصدر حين خسر من إشبيلية بهدف دون رد الأحد.



وكان بلد الوليد ندّاً قوياً للفريق الكاتالوني وسط صراعه من أجل الهرب من الهبوط (27 نقطة) في المركز السادس عشر لكن طرد لاعبه بلانو (79) وصحوة ديمبيلي المتأخرة بهدف صاروخي (90) أنهت اللقاء لصالح برشلونة.



ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة و ثلاث عن ريال مدريد علماً أنّ نتيجة الكلاسيكو المقرر السبت المقبل قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد منافسه الجدي على لقب الليغا.