وست هام يدخل صراع الأبطال وكريستال بالاس يفرض التعادل على إيفرتون

المنامة - ياسر ابراهيم - دخل وست هام، مفاجأة الموسم، الصراع القوي نحو التأهل الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بفوزه على مضيفه وولفرهامبتون 3-2 الإثنين في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وارتقى الفريق اللندني إلى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن جاره تشيلسي الذي تراجع الى المركز الخامس.



وإذا كان مانشستر سيتي ضمن البطاقة الأولى المؤهلة إلى المسابقة القارية الموسم وكذلك الأمر بالنسبة إلى جاره يونايتد الذي يبتعد بفارق مريح عن صاحب المركز الخامس، فإن الصراع على البطاقتين الأخيرتين يشهد منافسة حامية الوطيس بين أكثر من فريق بينها أيضاً ليفربول حامل اللقب الموسم الماضي وتوتنهام.



وضرب وست هام بقوة بتقدمه بثلاثة أهداف حملت توقيع جيسي لينغارد الذي سار بالكرة مراوغاً مدافعين قبل أن يسددها زاحفة داخل شباك الحارس البرتغالي روي باتريسيو بعد مرور 6 دقائق.



وتألق لينغارد في صفوف وست هام منذ إعارته إليه في سوق الانتقالات الشتوية قادماً من مانشستر يونايتد بتسجيل هدفه السادس في 8 مباريات خاضها بالوانه، علماً بأنه عاد أيضاً إلى صفوف منتخب بلاه مؤخراً أيضاً.



ثم أضاف الأرجنتيني بابلو فورنالس الهدف الثاني 14 وجارود بوين الثالث بتمريرة من لينغارد (38) بعد دقيقتين من نزوله بديلاً لميكايل انطونيو، قبل أن يرد البلجيكي لياندر دندونكر لأصحاب الارض قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة من كرة رأسية.



وقلص وولفرهامبتون الفارق إلى هدف واحد عندما سجل له مهاجمه الشاب البرتغال فابيو سيلفا الهدف الثاني (68) من دون ان يتمكن بعدها من تعديل النتيجة.



والفوز هو الأول لوست هام على وولفرهامبتون في عقر دار الأخير منذ آب/أغسطس عام 2009.



وفي مباراة أخرى فرض كريستال بالاس التعادل على مستضيفه إيفرتون 1-1، ورفع إيفرتون رصيده في المركز الثامن الى 47 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه يملك مباراة مؤجلة.



وعاد إلى صفوف ايفرتون صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز بعد غياب بداعي الاصابة منذ شباط/فبراير الماضي وتحديداً منذ فوز فريقه على ليفربول في مباراة ديربي المدينة الشمالية.



وبعد أن تصدى حارس كريستال بالاس الإسباني فيسنتي غوياتا لتسديدتين من هداف إيفرتون دومينيك كالفرت لوين والبرازيلي ريتشارليسون، نجح رودريغيز في افتتاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة على بداية الشوط الثاني، مستثمراً كرة متقنة من الظهير الأيمن الايرلندي شيموس كولمان ليسجل هدفه المئة في البطولات الاوروبية.



وتدخل الحارس الإسباني مرة جديدة للتصدي لمحاولتين جديدتين لكالفرت لوين وريتشارليسون قبل أن يدرك المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي التعادل لكريستال بالاس قبل نهاية المباراة باربع دقائق اثر تمريرة من جيفري شلوب، مسدداً الكرة من تحت الحارس السويدي روبن اولسن.



وهي المرة السابعة في آخر 8 مباريات على أرضه يهدر فيها إيفرتون نقاطاً، علماً بأن آخر مباراة خاضها قبل فترة النافذة الدولية كانت امام مانشستر سيتي في مسابقة الكأس وخسرها 0-2.



المصدر: وكالات