الامارات | حمدان بن محمد يشهد فوز «هجن الرئاسة» بـ 3 رموز في ختامي المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد فوز «هجن الرئاسة» بـ 3 رموز في ختامي المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، تحديات رموز اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021.

وتابع السباقات سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، وسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز، وبجانبه المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود. وقاد المضمر محمد زيتون المهيري «النهضة» للفوز بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المفتوح، إذ وصلت «النهضة» إلى خط النهاية في توقيت بلغ 7:12:6 دقائق، بينما سجلت هجن الشحانية ظهورها من خلال ثاني الأشواط للقايا الجعدان المفتوح وذلك بعد أن قاد المضمر محمد خالد العطية «مواجه» إلى قمة الشوط مسجلاً زمناً قدره 7:12:4 دقائق. وأضاف المضمر علي جميل الوهيبي كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المحليات إلى رصيد هجن الرئاسة بواسطة «سمحة» التي وصلت إلى خط النهاية مسجلة زمناً قدره 7:18:2 دقائق، بينما أكمل «المسك» ثلاثية رموز اللقايا لهجن الرئاسة من خلال إحرازه لبندقية اللقايا الجعدان المحليات تحت القيادة التضميرية للمجازف محمد بن زيتون المهيري محققاً توقيتاً بلغ 7:19:0 دقائق.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة منافسات أشواط السيارات لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك من خلال 16 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وخصصت الأشواط الأربعة الأخيرة للمطايا من إنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتمكنت «هملوله» بشعار هجن الرئاسة وبقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي من الظفر بناموس الشوط الأول للقايا البكار، وذلك بتوقيت قدره 7:26:2 دقائق، وقاد المضمر غيّاث الهلالي «شاهين» لتحقيق هجن العاصفة المركز الأول في ثاني الأشواط للقايا الجعدان بزمن بلغ 7:26:3 دقائق.

وظهرت هجن الرئاسة مجدداً من خلال الشوط الثالث للقايا البكار وتحقق ذلك بواسطة «شواهين» تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري في توقيت قدره 7:25:8 دقائق.

أما شوط الإنتاج الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج فقد كان من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، وكان ذلك عندما أشارت عقارب التوقيت إلى مرور 7:32:1 دقائق.

في المقابل، يشهد ميدان المرموم اليوم تحديات رموز سن اليذاع لهجن أبناء القبائل على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وذلك على مدار ستة أشواط بواقع رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط المحليات، بالإضافة إلى رمزي الإنتاج، كما تشهد الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً للسيارات، وبالمقابل تقام في الفترة الصباحية 24 شوطاً، بواقع ثمانية أشواط للإنتاج (سيارات)، وعشرة أشواط للمحليات والمهجنات (سيارات)، وستة أشواط نقدية.

- الفترة الصباحية شهدت 16 شوطاً ضمن أشواط السيارات لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

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