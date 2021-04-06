الامارات | كأس المدربين للقدرة من نصيب الغيلاني

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس المدربين للقدرة من نصيب الغيلاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سهيل الغيلاني بلقب كأس المدربين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 96 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وحسم الغيلاني المركز الأول على صهوة الجواد «شامخ» المملوك إلى إسطبلات العاصفة 3، بعدما جاء في المركز التاسع في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية ثم المركز الثاني في المرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سلطان محمد إبراهيم على صهوة الجواد «سايفربان اليم» المملوك إلى إسطبلات البراري، أما الفارس زايد غانم المري فرغم تصدر السباق في المراحل الثلاث الأولى فإنه أنهى المنافسات في المركز الثالث.

ختام موسم سباقات القدرة بكأس «الإسطبلات الخاصة»

يقام اليوم سباق الإسطبلات الخاصة ضمن مهرجان محمد بن راشد للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة، في ختام موسم سباقات القدرة في الدولة، إذ تبلغ مسافة السباق 120 كيلومتراً.

وتسعى إسطبلات الكمدة للحفاظ على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية، بعدما فاز الفارس أحمد صالح الشحي بلقب السباق، على صهوة الجواد «غابولاني»، بينما جاء في المركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد على صهوة الجواد «هتان» المملوك إلى إسطبلات إس إس، وتبعه في المركز الثالث الفارس عبدالله العامري على صهوة الجواد «أتوس دو كامبو» المملوك إلى إسطبلات زعبيل.

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