شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد وسليمان وعرابى يقدمون واجب العزاء فى شقيق فاروق جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام على تقديم واجب العزاء في وفاة العميد سيد جعفر، الشقيق الأكبر لفاروق جعفر، نجم مصر والزمالك الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

حضر العزاء نجوم الرياضة جمال عبد الحميد كابتن منتخب مصر والزمالك السابق، وأسامة عرابى نجم الاهلى السابق، وأحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أحمد سمير لاعب الزمالك السابق، وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، وأيمن سالم رئيس قنوات أون سبورتس الرياضية.

ويعد فاروق جعفر من أحد أبرز نجوم نادى الزمالك، حيث ولد يوم 29 أكتوبر 1952، وهو من أصول نوبية، وُلد بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان من 11 أخا من الأبناء والبنات.

حصل فاروق جعفر على درجة بكالوريوس فى التربية الرياضية، ويعد أحد أهم لاعبى نادى الزمالك والمنتخب الوطنى على مدار التاريخ، وكان يلقب بملك النص فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها فى وسط الملعب.



أحمد سليمان



جمال عبد الحميد



عزاء شقيق فاروق جعفر



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فاروق جعفر يستقبل واجب عزاء شقيقة (1)



فاروق جعفر يستقبل واجب عزاء شقيقة (2)



فاروق