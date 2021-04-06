شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي و الزمالك فى ثالث جولات الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة من الدور الثانى بنهائيات دورى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: الطيران على الداخلية 2/3، والزمالك على بتروجت 1/3، والأهلى على هليوبوليس 0/3.

كما حقق طلائع الجيش الفوز على الترسانة 2/3، والاتحاد السكندرى على سبورتنج 1/3، فيما تأجل لقاء القناة أمام سموحة لوجود حالات كورونا فى صفوف الأول.

وشهدت الجولة الماضية فوز كل من الزمالك على سموحة 3 / 1، والأهلى على بتروجت 3 /0، والاتحاد السكندري على الترسانة 3 / 1، وسبورتنج على الطيران 3 / 2، وطلائع الجيش على هليوبوليس 3 / 1.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية، فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد، من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

وشهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى، والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.