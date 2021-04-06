شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة المحلة وسموحة.. وناجى يدير أسوان وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتىّ الغد فى الدوري المصري، وقررت اللجنة تعيين الحكم محمود البنا لمباراة غزل المحلة مع سموحة فى تمام الثالثة عصرا باستاد غزل المحلة، ويعاونه محمود أبو الرجال وخالد حسام مساعدان وأمير السيد حكم رابع، ونادر قمر الدولة حكم فيديو وصبرى إبراهيم حكم مساعد فيديو.

بينما أسندت اللجنة مباراة أسوان وانبى للحكم محمود ناجى، ويعاونه وائل عاطف وحسن رمضان مساعدان، وبدوى إبراهيم حكم رابع، ومحمود بسيونى حكم فيديو وأحمد جمال حكم مساعد فيديو.

وسافر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، للمنصورة أمس ودخل الفريق فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة وضم 20 لاعبا، استعدادا للقاء غزل المحلة بملعب زعيم الفلاحين بالغربية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة سموحة للقاء المحلة كلا من: "الهاني سليمان ومحمد أشرف فى حراسه المرمى، ومحمود البدرى ومحمد عبد المنعم ورجب نبيل ومحمود عزت و محمود معاذ فى الدفاع، وأحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد رزق ومصطفى فتحى وعبد الكبير الوادى وشريف رضا وإسلام جمال ومحمد كناريا فى خط الوسط، وعلى ذكى وأحمد عبد القادر وعرفه السيد وحسام حسن وديريك نسينامبى فى خط الهجوم.

ويغيب عن الفريق، عمر صلاح وأحمد جمال للإصابة وأطهر الطاهر للإيقاف.

سموحة يقع فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة، وخسر لقاء وحيدًا، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وتلقت شباكهم 16 هدفا، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة.