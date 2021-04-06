شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس الاستعانة برامي ربيعة وسعد سمير في مباريات الأهلي المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي الدفع بسعد سمير ورامي ربيعة ثنائى خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل منحهما فرصة المشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب لأسباب فنية.

ويعتمد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف، في دفاع الفريق، بصفة دائمة وبعدما تعرض على معلول للإصابة دفع المدير الفني بأيمن أشرف في الناحية اليسرى وإعتمد على بدر وياسر أبراهيم في خط الدفاع.

ويرغب الجهاز الفني في إجراء عدة تغييرات في دفاع الفريق خلال بعض المباريات لتطبيق سياسة التدوير داخل الفريق ولحماية بعض اللاعبين من حالة الإجهاد التى يعانون منها.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو النادي الأهلي، الاستغناء عن الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا في حالة تلقي عرضا مغريا للحصول على خدمات اللاعب، ولا يقل عن المبلغ المالي الذي تم دفعه للجونة في يناير الماضي مقابل الحصول على خدمات بواليا، خاصة أن إدارة الكرة بالأهلي ترفض التفريط فيه بدون الاستفادة منه ماليا.

وكشف مصدر بالأهلي عن أنه حال عدم التحصل على عرض مالي مغري لشراء خدمات بواليا فإن اللاعب سيستمر في صفوف الفريق الأحمر ولا نية للتفريط في خدماته، مؤكدا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض التفريط في اللاعب على طريقة السنغالي اليو بادجي، والذي رحل على سبيل الإعارة إلى أنقرة جوج التركي بدون مقابل مالي، على أن يتم بيعه بنهاية الموسم الجاري نظير 1.5 مليون دولار وفقا لرغبة النادي التركي.

وشدد المصدر، على أن إدارة الكرة بالأهلي مقتنعة بقدرات والتر بواليا، ولكن ترى أنه يواجه حالة من عدم التوفيق مع الفريق الأحمر، وإذا ما صادفه التوفيق سيكون إضافة لهجوم الأهلي، مشيرا إلى أن رحيل اللاعب مرهون بقدوم عروض مغرية من أحد الأندية الخارجية لشراء عقده من الأهلي.