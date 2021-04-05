شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يُسقط الأهلي من وصافة الدوري برباعية في المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حساب ضيفه المقاولون العرب، بنتيجة 4-2، مساء الإثنين على ستاد الإسكندرية، بالجولة 17 من الدوري المصري. تقدم المقاولون بهدف مبكر سجله الكولومبي لويس هينستروزا في الدقيقة 3، ولكن الاتحاد رد بهدف التعادل في الدقيقة 23 عن طريق الصاعد مصطفى إبراهيم.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 35 بهدف الأوغندي إيمانويل أوكوي، ثم أحرز الجامايكي روماريو ويليامز الهدف الثالث لزعيم الثغر في الدقيقة 37. وحاول المقاولون العودة للمباراة، وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 80، عن طريق يوسف الجوهري. إلا أن عبد السميع إبراهيم أحرز الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 90+5، مؤكدا تفوق فريقه وحصد الفوز الثامن له في الدوري بالموسم الحالي.

ورفع الاتحاد رصيده بقيادة مدربه حسام حسن إلى 28 نقطة، متقدما لوصافة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر.وتجمد رصيد المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس، عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.