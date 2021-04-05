شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام ميدو يكشف كواليس رحيله عن بيراميدز بسبب أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد حسام ميدو، المستشار الفني السابق لبيراميدز، الذي أعلن استقالته من هذا المنصب، الاثنين، إنه كان ينوي الاستقالة منذ 10 أيام. وأضاف ميدو، في تصريحات متلفزة: كان من الصعب البقاء، خاصة بعدما وجدت أن أفكاري يصعب تنفيذها. وتابع: مشادتي مع أحمد فتحي، ليس لها أي علاقة بتقديم استقالتي، حيث كنت أنوي اتخاذ هذا القرار منذ فترة.

أضاف: بالمناسبة طبيعة عملي لا تتضمن التعامل مع لاعبين، لكن كانت هناك أزمة لفتحي داخل الفريق، وكانت هناك صعوبات في حلها من جانب الجميع، لذا تدخلت في هذا الموضوع.

تابع: شريف إكرامي قادر على تجاوز الهدف، الذي سكن مرماه في لقاء الرجاء، فهو يمتلك شخصية قوية، ويستطيع تحمل الضغوطات، ومشكلة اهتزاز نتائج بيراميدز، هي أن كرة القدم ليست داخل الملعب فقط، لكن المنظومة تجتهد وتبذل أقصى ما لديها، من أجل تحقيق أهداف النادي.