شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة × بلد الوليد: ديمبيلي يسطع في غياب تهديفي غير مسبوق لميسي في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة مطاردته لصدارة الترتيب، وحقق الفريق فوزه السادس على التوالي في الدوري، والذي تحقق على حساب ضيفه، ريال بلد الوليد، بنتيجة 1-0، في مباراة ضمن الجولة 29 من الليجا.



وعجز برشلونة عن اختراق دفاعات المنافس الذي أكمل أخر 11 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعب الوسط أوسكار بلانو، لكن الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز في الدقيقة 90، مانحًا فريقه 3 نقاط غالية في صراع المقدمة

رجل المباراة:

عثمان ديمبيلي كان رجل المباراة من خلال هدفه الوحيد الذي منح به فريقه النقاط ال3.



ما الذي تعنيه نتيجة المباراة ؟

برشلونة سينهي الجولة في المركز الثاني، لكن الأنباء السعيدة لرجال المدرب رونالد كومان هي النجاح في تقليص الفارق مع المتصدر، أتلتيكو مدريد، إلى نقطة واحدة فقط، مع إرتفاع رصيد البلوجرانا إلى 65 نقطة.



بلد الوليد تلقوا خسارتهم رقم 12 في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 3 نقاط عن مواقع الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- عثمان ديمبيلي سجل 5 أهداف في أخر 7 مباريات لعبها بشكل أساسي مع برشلونة.

- هذه هي أول مباراة يفوز بها برشلونة على ملعبه بفضل هدف في الدقيقة 90 أو أكثر، منذ الفوز على إشبيلية في سبتمبر 2013 بفضل هدف في الدقيقة 94 (عن طريق أليكسيس سانشيز).

- برشلونة حققوا 51 نقطة من بين أخر 57 نقطة متاحة في أخر 19 مباراة لعبوها في الليجا.

- ليونيل ميسي فشل في التسجيل أو الصناعة في مباراة بالليجا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 (ضد ريـال سوسيداد)

- رونالد كومان قاد برشلونة لحصد 65 نقطة بعد أول 29 مباراة له بالدوري مع الفريق، 6 مدربين فقط في تاريخ النادي هم من حققوا رصيد نقاط أكثر في أول 29 مباراة لهم بالمسابقة مع العملاق الكتالوني.