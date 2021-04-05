شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخطف الفوز من بلد الوليد في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق برشلونة فوزاً ثميناً على ضيفه بلد الوليد بنتيجة 1/0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا».

جاء الشوط الأول من المباراة سلبياً في النتيجة ، وفي أحداث الشوط الثاني تعرض لاعب بلد الوليد أوسكار بلانو لحالة طرد في الدقيقة 79 قبل أن يستطيع الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي اقتناص الثلاث نقاط للكتلان بعد أحرازه هدف الفوز في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدف مقابل لا شيء.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 27 في المركز السادس عشر .