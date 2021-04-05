شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقدم الملك المصري قبل مباراة ريال مدريد.. صلاح يستعد (صورة وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه الإنجليزي ليفربول الثلاثاء 6- 4 - 2021 أمام ريال مدريد في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021. ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول صورة على موقع فيسبوك للنجم المصري بمفرده وكتب عليها : الملك يستعد، في إشارة لمباراة ريال مدريد الإسباني.

وبعد 3 سنوات من المباراة النهائية الملحمية لعام 2018، عندما أحرز ريال مدريد الإسباني لقبه الثالث توالياً في المسابقة القارية العريقة على حساب ليفربول الإنجليزي، يلتقي مدربا الفريقين الفرنسي زين الدين زيدان الألماني يورجن كلوب الثلاثاء في مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في فصل ثان تفوح منه رائحة الثأر.

ذكريات نهائي 2018 لا تزال حاضرة بقوة، الكرة الأكروباتية المذهلة للويلزي جاريث بايل التي سجل منها الهدف الثاني، الخطآن الفادحان لحارس مرمى الريدز السابق الألماني لوريس كاريوس.

التدخل القوي للمدافع سيرخيو راموس على محمد صلاح الذي أدى إلى إصابة الدولي المصري وعدم استكماله المباراة، الحضور الباهت جدا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الابتسامة العريضة لزيدان، الوجه الكئيب للألماني يورجن كلوب.