اخبار الرياضه

الاتحاد العربي يسند لمصر تنظيم كأس العرب للصالات

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يسند لمصر تنظيم كأس العرب للصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على إسناد تنظيم ثلاث من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وهي على النحو التالي:
كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.
كأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.
كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاث.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا