شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يسند لمصر تنظيم كأس العرب للصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على إسناد تنظيم ثلاث من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وهي على النحو التالي:

كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.

كأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاث.