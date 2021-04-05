شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا يقترب من الرحيل عن قلعة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشارت تقارير صحفية اليوم الأثنين إلى أن النجم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من الرحيل عن الفريق .

وذكرت صحيفة «ميرور» البيريطانية أن فرص بقاء الحارس أصبحت ضئيلة بعد اعتماد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير على الحارس الإنجليزي دين هيندرسون في مباراة أمس أمام فريق برايتون في الدوري الإنجليزي والتي فاز بها الشياطين الحمر، بثنائية مقابل هدف .

واعتمد المدرب النرويجي على دين هيندرسون في الست مباريات الأخيرة قبل التوقف الدولي، في الوقت الذي كان به دي خيا في إسبانيا لحضور ولادة طفله الأول، وعلى الرغم من استعداد دي خيا للمشاركة في مباراة أمس قرر المدرب النرويجي الاعتماد على دين هيندرسون .



ونشرت الصحيفة حديثا لأسطورة مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند إلى قناة BT SPORT يقول فيه إنه لا توجد فرص لأي حارس داخل مانشستر يونايتد إذا حافظ هيندرسون على مستواه .



وشارك الحارس الإسباني صاحب الثلاثين عاماً مع اليونايتد في مختلف البطولات في 29 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 10 مباريات .