شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لنادي الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب زيارتها الميدانية لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الإسكندرية ، حيث بدأت اللجنة زيارتها صباح اليوم بزيارة نادي الاتحاد السكندري حيث تفقد وفد اللجنة المنشآت الرياضية بالنادي من ملاعب ومنشآت ومبان إدارية، وتفقد أعضاء اللجنة بصحبة محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قطعة الأرض المخصصة من قبل محافظة الإسكندرية لصالح النادي والتي سوف يقام عليها المرحلة الثانية من استكمال منشآت النادي .

حيث طالب رئيس مجلس إدارة النادي اللجنة بدعم النادي من خلال مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتوفير ١٠٠ مليون جنيه لصالح استكمال المنشآت الرياضية بالمرحلة الثانية التي تتضمن ملاعب مفتوحة وحمام سباحة وصالة منازلات .

حيث أكد رئيس النادي أن معظم موارد النادي تأتي من خلال اشتراكات العضوية وأنها تخصص للصرف على الأنشطة والفريق الأول لكرة القدم ولعبة كرة السلة في حين تصرف الألعاب الفردية على نفسها، وأوضح رئيس النادي أن المحافظة طالبته بالحصول على ٥٠% من مقابل حق الانتفاع لمشروع المحال الاستثماري الذي يرغب النادي في إقامته على سور النادي، معتبرا أن تلك النسبة مبالغ فيها وغير منطقية.



وفي كلمته أعرب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن سعادة وفد اللجنة بزيارة نادى الاتحاد السكندري أحد أعرق الأندية الجماهيرية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا على إيمان اللجنة بضرورة دعم ومساندة الأندية الشعبية والجماهيرية باعتبارها أساس النشاط الرياضي، كما أكد سيادته أن اللجنة ستطالب بإعفاء الأندية الشعبية من مقابل حق الانتفاع مثل الهيئات الشبابية لدعمها ومساندتها في تنمية مواردها، حتى تتمكن من الإنفاق على أنشطتها وفرقها الرياضية، وأشاد سيادته بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأندية الجماهيرية والشعبية والذي تجسد في افتتاح فخامته للمرحلة الأولى لتطوير المنشآت الرياضية بنادي الاتحاد السكندري عام ٢٠١٧ .