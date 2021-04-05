شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 سنوات على نهائي كييف.. دموع محمد صلاح ومقصية جاريث بيل أبرز المشاهد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد 3 سنوات من المباراة النهائية الملحمية لعام 2018، عندما أحرز ريال مدريد الإسباني لقبه الثالث توالياً في المسابقة القارية العريقة على حساب ليفربول الإنجليزي، يلتقي مدربا الفريقين الفرنسي زين الدين زيدان الألماني يورجن كلوب الثلاثاء في مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في فصل ثان تفوح منه رائحة الثأر.

ذكريات نهائي 2018 لا تزال حاضرة بقوة، الكرة الأكروباتية المذهلة للويلزي جاريث بايل التي سجل منها الهدف الثاني، الخطآن الفادحان لحارس مرمى الريدز السابق الألماني لوريس كاريوس.

التدخل القوي للمدافع سيرخيو راموس على محمد صلاح الذي أدى إلى إصابة الدولي المصري وعدم استكماله المباراة، الحضور الباهت جدا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الابتسامة العريضة لزيدان، الوجه الكئيب للألماني يورجن كلوب.