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بعد 3 سنوات على نهائي كييف.. دموع محمد صلاح ومقصية جاريث بيل أبرز المشاهد (فيديو)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد 3 سنوات من المباراة النهائية الملحمية لعام 2018، عندما أحرز الإسباني لقبه الثالث توالياً في المسابقة القارية العريقة على حساب الإنجليزي، يلتقي مدربا الفريقين الفرنسي زين الدين زيدان الألماني يورجن كلوب الثلاثاء في مدريد في ذهاب ربع نهائي في كرة القدم في فصل ثان تفوح منه رائحة الثأر.

ذكريات نهائي 2018 لا تزال حاضرة بقوة، الكرة الأكروباتية المذهلة للويلزي جاريث بايل التي سجل منها الهدف الثاني، الخطآن الفادحان لحارس مرمى الريدز السابق الألماني لوريس كاريوس.

التدخل القوي للمدافع سيرخيو راموس على محمد صلاح الذي أدى إلى إصابة الدولي المصري وعدم استكماله المباراة، الحضور الباهت جدا للبرتغالي ، الابتسامة العريضة لزيدان، الوجه الكئيب للألماني يورجن كلوب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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