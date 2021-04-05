شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال مدافع بيراميدز يجري جراحة فى جدار البطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز جراحة فناء في جدار البطن، اليوم بإحدى المستشفيات، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته لإجراء جراحة سريعة.

ووصل المدافع مع بعثة بيراميدز إلى القاهرة فجر اليوم قادما من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع للجراحة بإحدى المستشفيات.

ومن المنتظر أن يبدأ لاعب بيراميدز ومدافع المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، عملية التأهيل بعد ١٠ أيام من الآن، على أن يغيب من ٦ إلى ٨ أسابيع عن الملاعب قبل العودة مجددا إلى الملاعب.