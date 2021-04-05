شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. تعادل سلبي بين برشلونة وبلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مواجهة فريقى برشلونة الإسبانى وضيفه بلد الوليد، بالتعادل السلبي، والمقامة حاليا على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

تبادل الفريقان الهجمات في الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء وكان الفريق الكتالونى الأقرب للتهديف لكن فشل لاعبوه في هز الشباك.

ونظم برشلونة احتفالية للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، عقب انفراده بالرقم القياسى لأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادى الكتالونى، وذلك قبل انطلاق مواجهة بلد الوليد.