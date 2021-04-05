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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين برشلونة وبلد الوليد

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مواجهة فريقى برشلونة الإسبانى وضيفه بلد الوليد، بالتعادل السلبي، والمقامة حاليا على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة .

تبادل الفريقان الهجمات في الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء وكان الفريق الكتالونى الأقرب للتهديف لكن فشل لاعبوه في هز الشباك.

ونظم برشلونة احتفالية للنجم الأرجنتينى ليونيل ، عقب انفراده بالرقم القياسى لأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادى الكتالونى، وذلك قبل انطلاق مواجهة بلد الوليد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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