شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجتماع الجمعية العمومية 35 للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إفتتح السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية إجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم 35 المنعقدة حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 4 وحتي 8 أبريل 2021 بمشاركه 16 دولة عربية من الدول الأعضاء في الإتحاد هي : الأردن ، الإمارات ، البحرين ، تونس ، الجزائر ، السعودية ، السودان ، العراق ، سلطنة عمان ، قطر ، ليبيا ، مصر واليمن.

وشارك في الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفراس كل من : الكويت ولبنان وفلسطين .. بحضور اللواء دكتور صبري مصيلحي نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية " رئيس الإتحاد بالإنابة " والوزير المفوض طارق عبد السلام - مدير الإدارة العسكرية - أمين عام الإتحاد وبحضور رؤساء وفود الدول أعضاء الإتحاد ، والسيد محمد لامين الداه رئيس قسم الرياضة العسكرية وعلي بدر أحمد سكرتير الإتحاد وعلي جاد محمد المراقب المالي للاتحاد.



في البداية ألقى السفير خليل إبراهيم الذوادي كلمة رحب فيها بالسادة الحضور ورؤساء الوفود ونقل لهم تحيات السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وتقديره لجهود جميع الدول الأعضاء في عقد هذه الإجتماعات التي تعود بالفائدة الكبيرة علي القوات المسلحة للدول العربية في المجال الرياضي وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أعمال الاجتماعات.



ثم ألقي اللواء دكتور صبري إبراهيم مصيلحي رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية ورئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية " بالإنابة " كلمة رحب فيها برؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات ونقل لهم تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وتمنياتهما لجميع الوفود بطيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.



وأشاد اللواء صبري مصيلحي بالجهود التي قام بها أعضاء الإتحاد العربي للرياضة العسكرية خلال الفترة الماضية من أجل عقد هذة الإجتماعات في ظل ما يمر به العالم نظراً لتفشي جائحة كورونا والاجراءات الإحترازية التي تتخذها كافة الدول.



شمل جدول أعمال اليوم الأول على الجلسة الافتتاحية واجتماعين الاول: اجتماع اللجنة الفنية الرئيسية، والثاني: اجتماع اللجنة الإعلامية.