شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وريـال مدريد.. كلوب يكشف عن سر رغبته للقتال أمام الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن رغبته في أن أُظهر للجماهير أننا لا نزال نقاتل، هذا هو المهم بالنسبة لي، نريد أن نفوز بما هو ممكن في هذا الموسم، ولكي أكون صادقا أنا لست مصمما على أن أُظهر للعالم مدى روعتنا.

وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وليفربول: لا نزال نقاتل في دوري الأبطال وعلينا أن نتعامل مع الفريق التي تواجهنا، علينا أن نتعامل مع ريال مدريد الذي يمر بفترة جيدة، فهم لديهم خبرة واسعة، وإذا كان هناك من يعرف كيفية الفوز بالبطولة الأوروبية فسيكون ريال مدريد.

وحول الفريق الإسباني المناسب لأسلوبه، قال: "هناك 3 أندية جيدة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، أنا مناسب لهم جميعا، لكن لغتي الإسبانية سيئة للغاية. ريال مايوركا سيكون خيارا جيدة أيضا.

وعن تدريب ريال مدريد في المستقبل: إذا اعتزلت بعد تدريبي لماينتس وبروسيا دورتموند وليفربول، فأنا لن أندم على عدم تدريبي لريال مدريد، حينما غادرت الطائرة ندمت أننا لا نعيش هنا في مدريد لأن المناخ أفضل بكثير عن ليفربول أنتم محظوظون.