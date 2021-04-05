شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لروما قبل موقعة أياكس فى الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، تلقي روما ضربة قوية قبل مباراته المقبلة في الدوري الأوروبي أمام أياكس أمستردام الهولندي في دور ربع النهائي، بعدما كشفت الفحوصات التي خضع لها الفرعون ذو الأصول المصرية ستيفان الشعراوي غيابه عن المشاركة في المباريات لمدة 15 يوما، عقب إصابته في مباراة فريقه ضد ساساولو في الدوري الإيطالي أمس الأول، والتي انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لكل منهما.

وأكدت الصحيفة، أن الفحوصات التي خضع لها الشعراوي، أكدت معاناته من إصابة عضلية في فخذه اليمنى، ويحتاج 15 يوما حتى يستطيع العودة إلى صفوف الفريق من جديد والمشاركة في المباراة.

وأضافت الصحيفة، أن الشعراوي سيغيب عن مباراتي الذهاب والإياب أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».