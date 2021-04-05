شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يصل أسوان لمواجهة أبناء زهرة الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي اليوم الإثنين إلى أسوان استعدادا، لمواجهة أبناء زهرة الجنوب، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

ووجه عبد الناصر محمد، مدير الكرة بفريق إنبي، الشكر إلى اللواء أحمد سليمان على حسن الضيافة والاستقبال، حيث حرص على التواصل بشكل دائم مع البعثة والاطمئنان عليهم، وتقديم كل أيادى العون والمساعدة.

تأكد غياب حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادى إنبي، عن مواجهة أسوان؛ بسبب ملازمته الفراش، بعد العملية الجراحية التي خضع لها خلال الأيام الماضية بتفتيت حصوة على الكلى، حيث نصحه الأطباء بضرورة البقاء فى المنزل وخضوعه للراحة الكافية.