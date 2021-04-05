لجنة «رياضة النواب» تزور استاد الإسكندرية لإعادة تشغيل «صالة الرعب» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالرازق محمد، مدير استاد الإسكندرية الدولي، اليوم الإثنين، أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارة اللجنة الميدانية لتفقد استاد الإسكندرية الدولي (بيت الرياضة السكندري)، وأقدم استاد في أفريقيا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء؛ رحب مدير الاستاد بأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونواب الإسكندرية الذين رافقوا اللجنة خلال الجولة، مؤكداً على أن الشعب السكندري والرياضيين بالإسكندرية ينتظرون ما تقدمه اللجنة من دعم قوى لمنح قبلة الحياة لإعادة إحياء وتشغيل الصالة المغطاة الكبرى بالاستاد (صالة الرعب)، معقل كرة السلة المصرية لينعكس ذلك الدعم على المنظومة الرياضية على أرض ستاد الإسكندرية .

واستعرض «عبدالرازق»، من خلال فيديو توثيقى عرضه على الحضور الذي أبرز الجهود المبذولة من العاملين بالاستاد، بالإضافة إلى أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالاستاد خلال العام السابق مما أدى إلى تعظيم الموارد المالية للاستاد.

وأكد أنه لولا الدعم اللامحدود الذي يلقاه سواء من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، لما كان في الإمكان الحفاظ على التطوير الذي تم بالاستاد خلال عام 2019.

من جانبه أشاد النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة بالجهد الرائع الذي لمسه وأعضاء اللجنة خلال جولته التفقدية للاستاد والمستوى الرائع الذي وجد عليه مرافق الاستاد، ووجه الشكر للدكتور محمد عبدالرازق محمد مدير الاستاد والعاملين معه للمجهود المبذول والذي ظهر جليا في الفارق الكبير في تعظيم الموارد المالية للاستاد، مقارنة بالاعوام السابقة.

وأضاف أن الزيارة تهدف لتقديم الدعم الكامل في العمل على إحياء وإعادة تشغيل الصالة المغطاة لكرة السلة معشوقة الجماهير السكندرية عامة وجمهور الاتحاد السكندري بصفة خاصة، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال تلك الزيارة وستدعم بقوة في اعادة تشغيل تلك الصالة العريقة التي يعود تاريخ انشاءها إلى عام 1951 .

كما تفقدت اللجنة العديد من مرافق الاستاد بداية من المركز الإعلامي وغرف خلع الملابس للاعبين وملعب كرة القدم الرئيسي، ثم توجهت اللجنة إلى الصالة المغطاة لكرة السلة واستمعوا لشرح مفصل من مدير الاستاد عن الحالة التي وصلت اليها الآن وأعربوا عن كامل الدعم وبذل قصارى جهدهم في ترميم تلك الصالة واعادة تشغيلها وفتحها مرة أخرى لجمهور الثغر.

ضم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب حسام غالي أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة؛ درويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر، وطارق السيد، وولاء عبدالفتاح، وخالد أحمد، وهادية حسني، وآية مدني، كما شارك من نواب الإسكندرية؛ النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، والنائب أحمد مهني، والنائب سامح السايح، والنائب أحمد المصري، والنائب أشرف سردينه، والنائب حسين رجب والنائب ابو العباس فرحات والنائب عمر الغنيمي.

رافق اللجنه خلال الزيارة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، والدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وأشرف البجرمى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابيه بوزارة الشباب والرياضة، وايمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

بـ"فيلم وثائقى" .. لجنة "رياضة النواب" تزور استاد الاسكندرية لاعادة تشغيل "صالة الرعب" (صور)

بـ"فيلم وثائقى" .. لجنة "رياضة النواب" تزور استاد الاسكندرية لاعادة تشغيل "صالة الرعب" (صور)

بـ"فيلم وثائقى" .. لجنة "رياضة النواب" تزور استاد الاسكندرية لاعادة تشغيل "صالة الرعب" (صور)

بـ"فيلم وثائقى" .. لجنة "رياضة النواب" تزور استاد الاسكندرية لاعادة تشغيل "صالة الرعب" (صور)

بـ"فيلم وثائقى" .. لجنة "رياضة النواب" تزور استاد الاسكندرية لاعادة تشغيل "صالة الرعب" (صور)

بـ"فيلم وثائقى" .. لجنة "رياضة النواب" تزور استاد الاسكندرية لاعادة تشغيل "صالة الرعب" (صور)

بـ"فيلم وثائقى" .. لجنة "رياضة النواب" تزور استاد الاسكندرية لاعادة تشغيل "صالة الرعب" (صور)

بـ"فيلم وثائقى" .. لجنة "رياضة النواب" تزور استاد الاسكندرية لاعادة تشغيل "صالة الرعب" (صور)