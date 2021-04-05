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مرموش يسجل ويصنع في دوري الدرجة الأولى الألماني

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المهاجم المصري عمر مرموش لاعب فريق سانت باولي من التسجيل وصناعة هدف في مرمي آينترخت براونشفايج في دوري الدرجة الأولي الألماني .


واستطاع اللاعب من تسجيل سادس أهدافه في الدوري في الدقيقة 7 في المباراة المقامة الأن أضافه إلى صناعة اللاعب الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 14 .


وشارك اللاعب هذا الموسم في 14 مباراة مع فريقه استطاع خلالها من أحراز 6 اهداف وصناعة 3 .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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