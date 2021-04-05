شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش يسجل ويصنع في دوري الدرجة الأولى الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المهاجم المصري عمر مرموش لاعب فريق سانت باولي من التسجيل وصناعة هدف في مرمي آينترخت براونشفايج في دوري الدرجة الأولي الألماني .



واستطاع اللاعب من تسجيل سادس أهدافه في الدوري في الدقيقة 7 في المباراة المقامة الأن أضافه إلى صناعة اللاعب الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 14 .



وشارك اللاعب هذا الموسم في 14 مباراة مع فريقه استطاع خلالها من أحراز 6 اهداف وصناعة 3 .