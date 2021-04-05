شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: وجودنا في المركز الثاني سيضع اللاعبين تحت ضغوطات كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على المقاولون العرب.

وحقق الاتحاد السكندري، الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية :«حققنا فوز مهم على فريق المقاولون العرب، لا ننظر إلى المراكز في الوقت الحالي، هدفنا الأول هو تحقيق الفوز في كل مباراة نخوضها، لأن الدوري هذا الموسم صعب للغاية، والثلاث نقاط يفرقوا مع أي فريق».

وأضاف : «الدور الثاني سيكون أصعب، لأن كل فريق سيسعى لتحقيق الفوز لتحسين مركزه في الجدول والهروب من شبح الهبوط»، مشيرًا :«لم أشعر بأي قلق من تقدم المقاولون العرب في بداية المباراة، كان لدي ثقة كبيرة في اللاعبين».

وواصل :«وجودنا في المركز الثاني سيعطي ثقة للاعبين، ولكن سيضعهم تحت ضغوطات كبيرة من الجمهور».