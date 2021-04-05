كوكي: أتلتيكو سيقاتل من أجل لقب الدوري

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وشدد كوكي، خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة، على أن فريقه سوف يقاتل بضراوة في سباق التتويج بلقب البطولة هذا الموسم، رغم المنافسة الشرسة من جانب ريال مدريد وبرشلونة.
وتجمد رصيد أتلتيكو الذي حقق 3 انتصارات فقط في مبارياته الـ8 الأخيرة بالبطولة، عند 66 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، و4 نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث (قبل مباراة الفريق أمام بلد الوليد أمس).
وقال كوكي «إنها خسارة صعبة، لقد حاول الفريق القيام بكل شيء. كان الشوط الأول صعبا حقا بالنسبة لنا».
وأضاف «كافحنا لاستعادة الكرة والاحتفاظ بها، لقد تألمنا، إنه يوم صعب لكل ما حدث على أرض الملعب. جاء هدف أشبيلية من لمسة يد واضحة».
وطالب لاعبو أتلتيكو بإلغاء هدف أشبيلية الوحيد الذي أحرزه ماركوس أكونيا، واللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما لمست الكرة يد لوكاس أوكامبوس، لاعب الفريق الأندلسي، خلال الهجمة التي جاء منها الهدف.
وأكد كوكي «يتعين علينا القتال بضراوة من أجل التتويج باللقب».
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