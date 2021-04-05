شكرا لقرائتكم خبر في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا اليوم.. قاهر المدفعجية يقاتل الريال والسيتي يتربص بدورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أقل من 8 أشهر على لقائهما في نهائي دوري أبطال أوروبا ، سيصطدم باريس سان جيرمان مجددا ببايرن ميونخ غدا بذهاب دور الثمانية.

وكان بايرن ميونخ أحبط مغامرة سان جيرمان في الموسم الماضي وتوج باللقب بعد الفوز 1 / 0 في النهائي الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة في 23 أغسطس الماضي.

والآن، ستشهد البطولة القارية مواجهة أخرى بين الفريقين.

كما يلتقي بورتو البرتغالي مع تشيلسي غدا، فيما يصطدم مانشستر سيتي ببوروسيا دورتموند، ويواجه ريال مدريد، فريق ليفربول اليوم في المباراتين الأخريين بذهاب دور الثمانية.

وبعد خروجه صفر اليدين من دور الثمانية في المواسم الثلاثة الماضية، يبدو مانشستر سيتي مرشحا لاجتياز هذا الدور في الموسم الحالي ولا سيما مع الدفعة المعنوية الهائلة التي يحظى بها من مسيرته المتميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومني مانشستر سيتي بهزيمة واحدة فقط منذ ديسمبر الماضي، ويتصدر الفريق جدول المسابقة بفارق 14 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد.

ويخوض دورتموند فعاليات دور الثمانية في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2017، ولكن عدم الاستقرار والثبات في مستوى الفريق على مدار الموسم الحالي أثار انتقادات حادة من هانز يواخيم فاتزكه المدير الإداري للنادي.

وقال فاتزكه بعد الهزيمة 1 / 2 أمام إنتراخت فرانكفورت السبت الماضي «دافعت دائما عن الفريق. ولكنني لا أستطيع الاستمرار في هذا بعد الأداء الذي شاهدته في مباراة إنتراخت فرانكفورت».

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في تكرار للمواجهة التي جمعت بينهما عام 2018 عندما فاز الريال على الفريق الإنجليزي ليتوج بعدها باللقب.

وقال مهاجم الريال رودريجو «في هذه المرحلة، كل الفرق قوية، وليفربول من أقوى هذه الفرق. ستكون مباراتان رائعتين بين الفريقين (ذهابا وإيابا)».

ولكن المدير الفني للريال، الفرنسي زين الدين زيدان سيخوض هذه المواجهة بدون قائد الفريق ومدافعه سيرخيو راموس بسبب الإصابة.

واستعاد ليفربول اتزانه في الدوري الإنجليزي بفوزه الكبير 3 /0 على مضيفه أرسنال (المدفعجية) السبت الماضي في المرحلة الـ30 من المسابقة.

ورفع الفوز الكبير معنويات ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد اليوم.

ويلتقي بورتو فريق تشيلسي في مواجهة صعبة بعدما أطاح بورتو في دور الـ16 بفريق يوفنتوس الذي يقوده المهاجم البرتغالي الخطير كريستيانو رونالدو.

ويفتقد المدير الفني لبورتو، سيرجيو كونسيساو في هذه المواجهة جهود هداف الفريق سيرجيو أوليفيرا بسبب الإصابة.

وقال لاعب وسط الفريق، ماتيوس أوريبي «نعلم أن لدينا لاعبين متميزين لنصل إلى هذا الدور. وصولنا لدور الثمانية كان نتيجة جهد كبير. كافحنا وتأهلنا لهذا الدور عن جدارة».

وبسبب قيود وإجراءات السفر المشددة نتيجة جائحة «كورونا»، ستقام مباراتا الذهاب والإياب بين بورتو وتشيلسي في مدينة أشبيلية الإسبانية.