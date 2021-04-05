برشلونة يوتر علاقة هالاند بناديه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني هانز فاتسكه، عن أمله في بقاء نجم الفريق، آرلينج هالاند في دورتموند هذا الصيف. وأبدى فاتسكه ردة فعل هادئة على التقارير الإعلامية الأخيرة الواردة من إسبانيا التي تحدثت عن عقد لقاء بين والد هالاند ووكيل أعماله، مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، وقال «سنناقش هذا في هدوء مع والد اللاعب ووكيل أعماله، ونحن نسعى إلى بقائه برغبته وأن يلعب لصالحنا في الموسم المقبل وهو مقتنع».



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