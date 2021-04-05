استقالة ميدو من تدريب بيراميدز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم المدير الفني السابق لفريقي الزمالك والإسماعيلي، أحمد حسام ميدو أمس استقالة من العمل بنادي بيراميدز.

وكانت إدارة بيراميدز قد أعلنت في 28 فبراير الماضي تعيين ميدو مستشارا فنيا ومتحدثا رسميا باسم الفريق الأول لكرة القدم. وجاءت استقالة ميدو بعد يوم واحد من هزيمة بيراميدز أمام الرجاء الرياضي المغربي 0 / 2 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية. وأرجع ميدو أسباب الاستقالة إلى تضارب الأفكار مع الإدارة.

وردا على احتمالات أن تكون الاستقالة بسبب دخوله في خلاف مع لاعب الفريق أحمد فتحي، قال ميدو إن أزمته مع فتحي، مشكلة شخصية.

وأضاف «فتحي أخي الأصغر، وطبيعة شخصيته أنه صدامي في طريقة حديثه».