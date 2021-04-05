شكرا لقرائتكم خبر استقالة ميدو من تدريب بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت إدارة بيراميدز قد أعلنت في 28 فبراير الماضي تعيين ميدو مستشارا فنيا ومتحدثا رسميا باسم الفريق الأول لكرة القدم. وجاءت استقالة ميدو بعد يوم واحد من هزيمة بيراميدز أمام الرجاء الرياضي المغربي 0 / 2 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية. وأرجع ميدو أسباب الاستقالة إلى تضارب الأفكار مع الإدارة.
وردا على احتمالات أن تكون الاستقالة بسبب دخوله في خلاف مع لاعب الفريق أحمد فتحي، قال ميدو إن أزمته مع فتحي، مشكلة شخصية.
وأضاف «فتحي أخي الأصغر، وطبيعة شخصيته أنه صدامي في طريقة حديثه».
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة ميدو من تدريب بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.