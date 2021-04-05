دورتموند يفقد سانشو وفيتسل وآكسل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني أمس، غياب لاعب خط وسطه جادون سانشو عن مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة. وغاب سانشو عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب إصابات عضلية، ولم تتضمن قائمة الفريق المسافرة إلى إنجلترا أمس اسم اللاعب. كما خلت القائمة من اسم اللاعبين آكسل فيتسل ودان آكسل زاجادو للإصابات أيضا.

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