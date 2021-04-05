شكرا لقرائتكم خبر كورونا يغيب فلورينزي عن سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي باريس سان جيرمان أمس أنه سيفتقد جهود المدافع أليساندرو فلورينزي في مواجهة بايرن ميونخ غدا في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بعد أن كشفت الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد

وجاء تأكد إصابة فلورينزي وزميله ومواطنه ماركو فيراتي، بعدوى كورونا، عقب عودتهما من المشاركة مع المنتخب الإيطالي.

وغاب اللاعبان عن صفوف سان جيرمان في المباراة التي خسرها الفريق على ملعبه أمام ليل 0/ 1 السبت الماضي في المرحلة الـ31 من الدوري الفرنسي، وقد تأكد غيابهما عن مباراة البايرن غدا، علما بأن مباراة الإياب ستقام في 13 أبريل المقبل.

وذكر نادي سان جيرمان أمس «بعد آخر جولة من فحوص بي.سي.آر للكشف عن فيروس كورونا المستجد، تأكدت إصابة أليساندرو فلورينزي بالعدوى، وبالتالي سيخضع اللاعب للعزل والبروتوكول الصحي المناسب. وللتذكير، فإن اللاعب كان يخضع بالفعل للعزل منذ أيام، كإجراء احترازي».