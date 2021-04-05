شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين ريال مدريد وليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ثلاث سنوات من المباراة النهائية الملحمية لعام 2018، عندما أحرز ريال مدريد الإسباني لقبه الثالث توالياً في المسابقة القارية العريقة على حساب ليفربول الإنجليزي، يلتقي مدربا الفريقين الفرنسي زين الدين زيدان الألماني يورجن كلوب اليوم في مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في فصل ثانٍ تفوح منه رائحة الثأر.

ذكريات حاضرة

ذكريات نهائي 2018 لا تزال حاضرة بقوة: الكرة الاكروباتية المذهلة للويلزي جاريث بايل التي سجل منها الهدف الثاني، الخطئان الفادحان لحارس مرمى ال«ريدز» السابق الألماني لوريس كاريوس، التدخل القوي للمدافع سيرخيو راموس على محمد صلاح الذي أدى إلى إصابة الدولي المصري وعدم استكماله المباراة، الحضور الباهت للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الابتسامة العريضة لزيدان، الوجه الكئيب لكلوب.

مرت ثلاث سنوات منذ آخر مرة تصافح فيها المدربان اللذان يعتبران بين أفضل المدربين في العالم حالياً، بعد صافرة النهاية.

في غضون ذلك، توقف «زيزو» عن التدريب لمدة تسعة شهور في الفترة بين مايو 2018 ومارس 2019، ثم عاد إلى تدريب النادي الملكي من دون أن يحقق النجاح نفسه الذي حققه خلال فترته الأولى على دكة الميرينغي.

الخطأ ممنوع

وفي المقابل، حول كلوب ليفربول من مجرد منافس بسيط إلى عملاق أوروبي، فمنذ خيبة الأمل هذه في 26 مايو 2018 في كييف، فاز المدرب الألماني بدوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2019، إضافة إلى لقب الدوري الإنجليزي في عام 2020.

وفي مباراة أخرى، يدرك المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوارديولا جيداً أن الخطأ ممنوع أمام بروسيا دورتموند الألماني، في سعيه لفك نحس ربع النهائي البطولة للمرة الأولى في مشواره التدريبي على رأس ال«سيتيزنز».

المرشح الأقوى

وفرض مانشستر سيتي نفسه كأحد أقوى المرشحين للتتويج بلقب المسابقة القارية العريقة هذا الموسم من خلال تفوّقه اللافت، آخرها تخطيه بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في ثمن النهائي بنتيجة واحدة ذهاباً وإياباً 2-صفر.

وفي مواجهة بروسيا دورتموند المتعثر في البوندسليجا، سيكون مانشستر سيتي، على الورق، مرشحاً فوق العادة للتأهل.

وفشل سيتي في تخطي ربع النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة، العام الماضي على يد ليون الفرنسي حيث خسر 1-3 في مباراة واحدة في الدورة المجمّعة، وأمام توتنهام في العام السابق (صفر-1، 4-3)، وقبلها أمام ليفربول (صفر-3 و1-2).