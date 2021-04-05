شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات في عام 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيبصر دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات النور في عام 2023، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة الاثنين.

قالت باي ليلي المسؤولة عن الكرة النسائية في الاتحاد الآسيوي الذي يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقراً له : بالتأكيد سيعزز هذا الأمر الكرة النسائية.

وبرغم تنظيم كأس آسيا لمنتخبات السيدات مرة كل أربع سنوات، تأمل اللاعبة الدولية الصينية السابقة في أن تحقق هذه البطولة الجديدة، نهضة للكرة النسائية في قارة آسيا على غرار التقدم الحاصل في أوروبا.

شرحت باي ليلي : إذا نظمنا مسابقة للأندية، فهذا يعني أن على المشاركين استيفاء معايير معينة وأن تكون البطولات منظمة بشكل جيّد سيساعد هذا الأمر بالطبع على تطوير المسابقات الوطنية ويسمح للاعبات بالظهور.

وصحيح أن آسيا تمتلك بعض المنتخبات المرموقة على صعيد السيدات، على غرار الصين واليابان، إلا أن مستوى اللعبة لا يزال بعيداً جداً عن الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي كأس العالم الأخيرة عام 2019، لم يتمكن أي منتخب آسيوي من تخطي ربع النهائي، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق البطولة عام 1991.